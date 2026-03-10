Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ve Narkotik ekipleri tarafından Lefkoşa’da düzenlenen ortak operasyonda zanlıların tutuklandığını ve her üçünün üzerinde bir gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti. Polis, aynı gün zanlıların evinde arama yapıldığını, F.J.’nin evinde 19 paket halinde satışa hazır 20 gram hintkeneviri, üzerinde kalıntı olduğu düşünülen hassas terazi, 43 adet hap ile 4 paket halinde 105 gram daha hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis, F.J.’den yapılan soruşturmada uyuşturucuyu 6 Mart’ta Lefkoşa’da bir şahıstan 140 gram hintkeneviri ve 45 adet hap aldığını, bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da 3 ayrı konuma 15 gram kenevir ve 2 adet hap bıraktığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, hem uyuşturucu temin eden hem de alan şahısların arandığını ve ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan M.K. ile M.A., F.J.’yi tanımadıklarını iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.