İskele-Karpaz Anayolu’nda polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir araçta gümrüğe beyan edilmemiş süt tozu ele geçirildi.

9 Mart 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından Granel Çemberi mevkiinde gerçekleştirilen kontroller sırasında, Ö.A. (32)’nın kullanımındaki araç kontrol amacıyla durduruldu. Araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 15 torba süt tozu bulunarak emare olarak alındı.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından söz konusu şahsa 75 bin TL para cezası kesildiği ve aleyhinde yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.