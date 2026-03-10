9 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında, G.A (31) 123 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki KA 745 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun 7-8’inci kilometreleri arasında sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.