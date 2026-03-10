Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

9 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında, G.A (31) 123 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki KA 745 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun 7-8’inci kilometreleri arasında sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarptı.

