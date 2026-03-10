9 Mart 2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda, M.A. (25) ile M.K. (23)’nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturmanın ilerletilmesi üzerine mesele ile bağlantısı olduğu belirlenen F.J. (31)’nin Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 125 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu içerdiğine inanılan toplam 43 adet hap ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındı.

Öte yandan aynı ikametgahta bulunan G.N.C. (29)’nin yapılan muhaceret kontrolünde ülkede yasal statüsü bulunmadığı ve ikamet izinsiz olarak kaldığı da tespit edildi.

Bahse konu dört kişi tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ercan’da dedektör köpeği uyuşturucuyu tespit etti

9 Mart 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan M.H.A. (20)’ya narkotik dedektör köpeği “Lokum” tepki verdi. Bunun üzerine şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. Söz konusu kişi tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Minareliköy’de araçta uyuşturucu bulundu

10 Mart 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında Minareliköy’de devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, şüpheli olarak gördükleri bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü A.A. (22) ile araçta yolcu olarak bulunan A.B.D. (22) ve S.Y.Y. (23)’nin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, yaklaşık 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Üç kişi tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’daki operasyonda bir kişi daha tutuklandı

Öte yandan 7 Mart 2026 tarihinde Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, H.S. (23) ile T.E.K.’nin tasarruflarında yaklaşık 17 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü ele geçirilmiş ve iki kişi tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen B.M. (20) de tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.