Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Görkem Taşlı mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 02.04.2026 tarihinde Güzelyurt'ta Narkotik ve Kaçakçılığı Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı F.S.E'nin evinin Lefkoşa' da olduğunu söylemesi üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesinde bulunan ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada tasarrufunda; yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şeklinde sarılmış 20 TL banknot para, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk tabak ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kırmızı renk plastik öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu söyledi. Polis memuru, zanlının uyuşturucu maddeyi kimden ve nasıl temin ettiğine dair soruşturma yapılacağını, ayrıca cep telefonunun inceleneceğini belirterek, 3 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.