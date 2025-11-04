Mahkemede olguları aktaran polis memuru Doğucan Kırgeç, olayın saat 00.30 sıralarında Osmanpaşa Caddesi üzerindeki bir market önünde yaşandığını söyledi. Polis, Y.U'nun K.K.’yi vücudunun çeşitli yerlerine vurarak ciddi şekilde darp ettiğini, ardından yüzüne attığı tekmeyle çene kemiğini kırdığını belirtti.

Saldırının ardından zanlının aynı gün tutuklandığını ifade eden polis, mahkemeden 3 gün ek tutukluluk alındığını ve bu süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinde saldırıyı gerçekleştiren kişinin açıkça görüldüğünü aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Türkmenistan uyruklu olduğunu ve KKTC’de çalışma izniyle bulunduğunu belirterek teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin toplam 600 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.