20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa'daki ilk tören Şehitler Anıtı önünde düzenlendi.

Törene, Lefkoşa Kaymakamlığı temsilcisi Fadıl Keleş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Piyade Kurmay Albay Yavuz Satır, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Piyade Kurmay Albay Ali Göçer ile siyasi parti, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

Saat 08.00'de çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, Lefkoşa Kaymakamlığı temsilcisi Fadıl Keleş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Piyade Kurmay Albay Yavuz Satır ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Piyade Kurmay Albay Ali Göçer'in Şehitlik Özel Defteri'nin imzalamasıyla sona erdi.

-Keleş

Lefkoşa Kaymakamlığı temsilcisi Fadıl Keleş, Şehitlik Özel Defteri'nde şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Şehitlerimiz;

Türk milletinin barışa, adalete ve insan haklarına verdiği değerin en anlamlı göstergelerinden biri olan 20 Temmuz Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve onurlu yaşam hakkını teminat altına alan tarihi bir dönüm noktası olmuştur.

Kıbrıs Türk halkının varoluşu, egemenliğini ve geleceği uğruna verilen haklı mücadeleyi bugün bir kez daha gurur, saygı ve minnetle yâd ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının haklı davasına destek vermeyi kararlılıkla sürdürecek; iki halk arasındaki sarsılmaz gönül bağını daima muhafaza edecektir. 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 52. yıldönümünde bu topraklara barış, huzur ve güvenliği kazandıran aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, bıraktıkları emanete sonsuza dek sahip çıkacağımıza söz veriyoruz.

Ruhunuz Şad Olsun...”

- Satır

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Piyade Kurmay Albay Yavuz Satır’ın Şehitlik Özel Defteri'ne yazdıkları ise şöyle:

“Aziz Şehitlerimiz;

Kıbrıs Türk halkının onurunu, hürriyetini ve istikbalini mukaddes kanlarınızla mühürleyerek eriştiğiniz şehadet mertebesi, milletimizin sinesinde ebediyen en yüce makamda muhafaza edilecektir. Toprağı vatan kılan varoluş mücadeleniz, tarihimizin şerefli sayfalarında sönmeyecek bir meşale gibi parlamaktadır. Vatanın bekası adına sergilediğiniz üstün cesaret ve fedakarlık, bizlere rehberlik eden, yolumuzu aydınlatan kutsal bir mirastır.

Yüce Türk milletinin mensupları olarak bizler asil mücadelenizin eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ebediyen yaşatmak ve muhafaza etmek azmindeyiz. Emanetiniz olan bu topraklarda, mukaddesatımız uğruna aynı adanmışlıkla yürümeye kararlıyız. Hatıranızı minnet ve şükranla yâd ediyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğliyoruz.

Ruhun Şad Olsun…”

- Göçer

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Piyade Kurmay Albay Ali Göçer ise Şehitlik Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz;

Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuştuğu gün olan Mutlu Barış Harekatı’nın 52’nci yıldönümünde sizlerin huzurunda bulunmanın gururunu yaşıyoruz.

Bu topraklar; siz Mehmetçik, Mücahit ve Mücahidelerimizin canı ve kanı ile yoğrularak vatan olmuştur. Vermiş olduğunuz hak ve onurlu mücadele sonucunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni egemen ve eşit devlet olarak yaşatmak için çok çalışmanız gerektiğinin bilincindeyiz. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, bize emanet ettiğiniz kutsal vatan topraklarını canı ve kanı pahasına sonsuza kadar koruyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Aziz liderimiz Dr. Fazlı Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere, Mehmetçik, Mücahit Mücahide, vatan toprakları için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.