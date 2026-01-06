Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mehmet Koray Sözer, Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö., muhasebeci eşi K.Ö. ve A.Y.A.’nın, K.Ö. adına kayıtlı ve kiracısı bulunan evleri kullanarak yabancı uyruklu şahıslara KKTC’de ikamet izni alabilmeleri amacıyla sahte kira sözleşmeleri ve sahte ikametgâh belgeleri düzenlediklerini anlattı.

Polis, söz konusu sahte kira sözleşmelerinin Lefkoşa Vergi Dairesi’ne onaylatıldıktan sonra, sahte ikamet belgeleriyle birlikte Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne tedavüle sürüldüğünü ve bu yolla oturma izni işlemlerinin başlatılıp onaylandığını kaydetti. Yapılan işlemler sonucunda 37 bin 500 TL ile 470 ABD doları temin edildiği açıklandı.

İleri soruşturmada meseleyle bağlantıları tespit edilen M.Y., M.P., G.H., G.S., N.B., H.H., E.S. ve G.M.’nin tutuklandığını belirten polis; zanlıların, farklı kişiler adına değişen meblağlar karşılığında sahte kira sözleşmesi ve ikametgâh belgesi düzenlenmesine aracılık ettiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın kısmen tamamlandığını, zanlıların soruşturmaya etki etme olasılıklarının bulunmadığını belirterek teminata bağlanmalarını talep etti. Ayrıca zanlı G.S.’nin yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun belirlendiği ve bunun teminat aşamasında dikkate alınmasını istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlılar M.Y., M.P., G.H., N.B., H.H., E.S. ve G.M.’nin yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücut yapmalarına, ayrı ayrı 30 bin TL nakit teminat yatırmalarına ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 500’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına karar vererek tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Yargıç Gazi, zanlı G.S.’nin ise davasında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine karar verdi.