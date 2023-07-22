Lefkoşa’da, 2 Temmuz 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında, Mehmet Ali Rıza Sokak üzerinde, kimliği tespit edilemeyen şahıs/lar, K.K.’nin vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurarak adı edileni ciddi bir şekilde darp edip, elinde tutmakta olduğu cep telefonu ve cüzdanı içerisinde muhafaza ettiği 150 Euro ve 7 bin TL nakit parasını zorla alıp çaldıkları bildirildi.

Olay, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 30 yaşındaki M.G.ve 15 yaşındaki M.İ. tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.