Misafirlerine her zaman en yüksek kalitede hizmet sunmayı hedefleyen Les Ambassadeurs Hotel, personeline yönelik olarak şarap degüstasyonu eğitimi düzenledi. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen bu özel eğitimde, farklı şarap türlerinin tadımı, doğru servis teknikleri ve şarap & yemek uyumu gibi konular ele alındı.

Eğitim programı sayesinde otel personelinin şarap bilgisi ve sunum becerileri geliştirilerek misafir memnuniyetinin daha da üst seviyeye çıkarılması amaçlandı. Les Ambassadeurs Hotel yönetimi, bu tür eğitimlerin hizmet kalitesine katkıda bulunacağına ve personelin mesleki gelişimini destekleyeceğine inandıklarını belirtti.

Les Ambassadeurs Hotel, kusursuz misafir deneyimi için yatırımlarına ve personel eğitimlerine hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.