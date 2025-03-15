KKTC Tüketiciler Birliği’nin geleneksel olarak düzenlediği ödül töreninde, bu yıl Les Ambassadeurs Hotel "Yılın Oteli" seçilirken, otelin Genel Müdürü Ercan Turhan da "Yılın Turizmcisi" ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Ercan Turhan, Les Ambassadeurs Hotel olarak misyonlarının gereği, içinde bulundukları toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yaşantısına katkıda bulunarak bireylerin yaşam kalitesinin artmasına destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Otel olarak, sürdürülebilir turizm anlayışını benimsediklerini ve sadece konuklarına en iyi hizmeti sunmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgeye de değer katmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yerel ekonominin desteklenmesi ve sürdürülebilir kalkınma konularına da değinen Turhan, tüm satın almalarını iç piyasadan gerçekleştirdiklerini belirterek, yerel üreticiyi teşvik etmenin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda, Güzelyurt’tan bir üreticiyle anlaşma yaparak otelin sebze-meyve ihtiyacını büyük ölçüde buradan karşıladıklarını ifade etti. Ayrıca, bu iş birliğinin sadece tedarik süreciyle sınırlı kalmadığını, üretimin planlanması konusunda da yerel üreticiyle koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Böylece, otelin ihtiyacına göre üretim yapılmasını sağlayarak israfı en aza indirmeyi ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, bu modelin diğer KKTC otellerine de örnek olmasını temenni ettiğini söyledi.

Turhan, otel olarak yalnızca yerel üreticileri desteklemekle kalmayıp, yerel istihdama da öncelik verdiklerinin altını çizdi. Bu yaklaşımın, hem bölge halkına istihdam sağlamada önemli bir rol oynadığını hem de hizmet kalitesine olumlu katkılar sunduğunu dile getirdi.