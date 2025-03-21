Les Ambassadeurs Hotel, misafir memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ve personelinin profesyonel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 12-20 Mart tarihleri arasında kapsamlı eğitim programları düzenledi. Final Üniversitesi ile iş birliği çerçevesinde alanında uzman eğitmenler tarafından verilen bu eğitimler, çalışanların hizmet kalitesini artırmaya yönelik önemli bilgiler sunarak otelin misafir odaklı yaklaşımını daha da güçlendirdi.

Uzman eğitimciler tarafından Misafir Memnuniyeti Eğitimi, Kriz Yönetimi Eğitimi, Negatif Misafir Eğitimi, Etkili İletişim Eğitimi ve Zaman Yönetimi Eğitimi verildi. Her bir eğitim, otel çalışanlarının günlük operasyonlarında karşılaşabilecekleri durumları daha verimli ve profesyonel bir şekilde yönetmelerini sağlamak adına büyük önem taşıdı.

Les Ambassadeurs Hotel yönetimi, bu tür eğitim programlarının hem çalışan motivasyonunu artırmada hem de misafirlerine sunduğu hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmada önemli bir rol oynadığını belirtti. Eğitimlere katılan personeller, aldıkları bilgilerin iş hayatlarına önemli katkılar sağladığını ve misafir memnuniyetini daha da artıracaklarını ifade etti.

Les Ambassadeurs Hotel, çalışanlarının gelişimini destekleyen bu tür eğitimlerle sektöründeki öncü konumunu pekiştirmeye devam edecek.