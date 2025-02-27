Son 6 ay içinde üçüncü kez tüm personelin katılımıyla düzenlenen bu eğitim, yangın güvenliğine verilen önemin ve sürekliliğin bir göstergesi oldu.

Eğitim kapsamında otel personeline, yangın çeşitleri ve müdahale yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Yangın anında uygulanması gereken tahliye prosedürleri, güvenlik önlemleri ve ekipman kullanımı konusunda pratik eğitimler düzenlendi.

Eğitimin ardından gerçekleştirilen tatbikatta, yangın söndürme teknikleri pratiğe döküldü. Personel, yangın söndürme tüpleri ve diğer ekipmanları kullanarak kontrollü bir şekilde yangına müdahale etti.

Yetkililer, yangın güvenliği konusunda farkındalığın artırılması ve personelin olası acil durumlara hazırlıklı olması için bu tür eğitim ve tatbikatların belirli aralıklarla tekrarlanacağını belirtti.