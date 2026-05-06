Les Ambassadeurs Hotel, sağlık alanındaki önemli organizasyonlardan birine ev sahipliği yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İleri Evre Kalp Yetersizliği Toplantısı kapsamında uzman hekimler Girne’de bir araya gelirken, toplantıda kalp yetersizliği tedavisindeki güncel gelişmeler ve hasta yönetimi değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan Dr. Mustafa Özbaran, kalp yetersizliğinin yalnızca bireysel değil, toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla da önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğini vurguladı.

Türkiye’de yaklaşık 3 milyon kalp yetersizliği hastası bulunduğunu belirten Özbaran, bu hastaların yüzde 5 ila 10’unu ileri evre kalp yetersizliği hastalarının oluşturduğunu söyledi. Özbaran, ülkede yaklaşık 150 ila 300 bin arasında ileri evre kalp yetersizliği hastası bulunduğuna dikkat çekti.

“Kalp yetersizliği yaşam kalitesini ve süresini etkiliyor”

Kalp yetersizliğinin yaşam kalitesi ve yaşam süresini ciddi şekilde etkilediğini ifade eden Özbaran, günümüzde ilaç tedavilerinin yanı sıra kalp pili uygulamaları ve özellikle kalp naklinin ileri evre hastalar için önemli umut kaynakları arasında yer aldığını kaydetti.

“Kalp nakli altın standart…”

Kalp naklinin ileri evre kalp yetersizliğinde “altın standart” olarak kabul edildiğini belirten Özbaran, organ bağışı oranlarının düşük olmasının en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi. 2025 yılında Türkiye’de yalnızca 46 kalp nakli gerçekleştirildiğini aktaran Özbaran, buna karşın bekleme listelerindeki hasta sayısının giderek arttığını ifade etti.

Türkiye’nin son yıllarda mekanik dolaşım destek cihazları ve kalp nakli merkezleri alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Özbaran, bilimsel iş birlikleri, klinik deneyim ve yeni teknolojiler sayesinde hastalara daha etkin çözümler sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden toplantıya önemli katkı

Toplantıya, ileri kalp yetersizliği ve kalp nakli alanında Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin de katkı sunduğunu belirten Özbaran, merkezin çok sayıda kalp nakli ve sol ventrikül destek cihazı uygulamasıyla Türkiye’de bu alana öncülük ettiğini kaydetti.

Özbaran, toplantının hem bilimsel hem de klinik açıdan yeni bakış açıları kazandıracağına inandığını ifade ederek, hekimler arası koordinasyonun güçlenmesine ve kurumlar arasında iş birliğinin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Toplantıda hasta yönetimi ve tedavi süreçleri masaya yatırıldı

Açılış konuşmasının ardından toplantının ilk oturumunda “İleri Evre Kalp Yetersizliği Hasta Yönetimi” konusu ele alındı. Dr. Hakan Debes ile Dr. Ozan Emiroğlu başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, Dr. Hakan Altay “İleri Evre Kalp Yetersizliğine Bütünsel Bir Bakış: Tanımlamalar ve Kılavuzlar” başlıklı sunumunu yaptı. Ardından Dr. Sanem Nalbantgil, “LVAD/Kalp Nakli İçin Hasta Seçimi ve Optimizasyon” konusunu katılımcılarla paylaştı. Oturum, soru-cevap ve değerlendirme bölümüyle tamamlandı.

Toplantının ikinci bölümünde ise “İleri Evre Kalp Yetersizliğinde Takip ve Senaryolar” başlığı altında güncel yaklaşımlar değerlendirildi. Dr. Hatice Kemal ile Dr. Özlem Balcıoğlu’nun oturum başkanlığını yaptığı bölümde, Dr. Hakan Altay “4 Hasta, 4 Sonuç – Olgularla Kalp Yetersizliğinde Senaryolar” sunumunu gerçekleştirdi. Daha sonra Dr. Sanem Nalbantgil, “LVAD/Kalp Nakli Sonrası Uzun Dönem Takiplerde Kardiyolojinin Rolü” konusunu anlattı. Program, düzenlenen akşam yemeği ile sona erdi.