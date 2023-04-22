23 Nisan Çocuk Bayramına özel Lesland gün boyunca tüm çocuklara ücretsiz olacak.
Çatalköy-Esentepe Belediyesi 1. Lesland Çocuk Şenliği ise ilk kez Les Ambassadeurs Hotel ve Özge Taşker Falyalı ana sponsorluğunda 23 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Belediye tarafından düzenlenen etkinlik saat 11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Çocuklara özel 23 Nisan’da (Yarın) ücretsiz olacak olan Çatalköy Lesland Eğlence Merkezi Konumu:
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