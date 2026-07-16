İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni ve tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, gece yarısından sonra sosyal medya hesabı üzerinden "Gözaltına alınıyorum" paylaşımı yaparak gözaltına alındığını duyurmuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Üzümcü, savcılık tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Üzümcü hakkında adli kontrol tedbiri kapsamında ev hapsi kararı vererek serbest bırakılmasına karar verdi.

GÖZALTI ÖNCESİ SON PAYLAŞIM

İktidara yönelik eleştirel sosyal medya paylaşımlarıyla bilinen Üzümcü’nün, gözaltına alınmadan önce yaptığı son paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:

"Seçim kaybedeceğini bildiği için deliye dönmüş, sosyalmedya çomarlarına, yargı figüranlarına ve kolluk güçlerine bel bağlamış; faşizmini oturttuğu rahle -haliyle- cüheladan oluşan bir sistem, baskı, şiddet, tehdit ve şantajla “yoluna” devam etmeye çalışıyor.Aslında olan biten bu!"