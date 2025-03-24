Fileleftheros ve diğer gazeteler, haberlerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in 2 Nisan Salı günü Cenevre konferansı sonrasındaki ilk görüşmeyi gerçekleştireceklerini iddia ettiler.

Rum polisi bu kez Ukraynalı Denys Pohodin’i KKTC’de emlak işi yaptığı için tutukladı! Rum polisi bu kez Ukraynalı Denys Pohodin’i KKTC’de emlak işi yaptığı için tutukladı!

Gazete: “Liderler Görüşmesi ‘Belirlendi’ – Cenevre’de Uzlaşılanların Uygulanması Çabası Hemen Başlıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, “Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’nın” elde ettiği, Rum hükümet kaynaklarınca doğrulanan bilgilere göre görüşmenin 2 Nisan tarihinde yapılacağını öne sürdü.

Gazete, görüşmenin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın “Lefkoşa Havaalanı” bölgesinde bulunan ikametgahında gerçekleştirileceğini da aktardı.