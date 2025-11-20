Bunlar da ilginizi çekebilir

Hristodulidis, basının ümit verici gelişmelerin yaşandı mı sorusuna olumlu yanıt verdi.

Görüşme sonrasında liderler açıklama yapmadı. Birleşmiş Milletler’in konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlayacağı duyuruldu.

Hala Sultan Cami – Cezaevi yolunda çalışmalar 23 Kasım’a kadar devam edecek

Liderler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne tarafından uğurlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin resmi ikametgahında yer alan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

