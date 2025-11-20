Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin resmi ikametgahında yer alan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
Liderler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne tarafından uğurlandı.
Görüşme sonrasında liderler açıklama yapmadı. Birleşmiş Milletler’in konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlayacağı duyuruldu.
Hristodulidis, basının ümit verici gelişmelerin yaşandı mı sorusuna olumlu yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Erhürman, görüşmenin ardından saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığında basına açıklamalarda bulunacak.