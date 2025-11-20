Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çözüm atmosferi oluşması için 10 maddelik öneri sundu...



Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki rezidansında görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman toplantıda yaptığı açıklamada, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu ve samimi bir havada geçtiğini belirterek, görüşmenin yaklaşık 1 buçuk saat sürdüğünü söyledi.

Görüşmeye Cumhurbaşkanlığı müsteşarı Mehmet Dânâ ile katıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in de canlı bağlantıyla toplantıya katıldığını aktardı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, toplantıda heyetler arası 1 saat 15 dakika görüşme gerçekleştirildiğini, 15 dakika ise Rum Lider Hristodulidis ile kendisinin baş başa bir görüşme yaptığını vurguladı.

Görüşmede iki tarafın kendi düşüncelerini aktarma fırsatı yakaladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, tarafların karşı tarafı dinlediğine ancak karşılıklı görüş alışverişi yapılmadığına dikkat çekti.

Holguin’in, Aralık ayında kendisi ve Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşmesinin ardından 3’lü bir görüşme yapılacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erhürman, ihtiyaç duyulması halinde görüşmeleri için temsilcilere yetki verildiğini, gerekli olursa 5 Aralık’tan önce kendisinin Hristodulidis ile yüz yüze görüşmesi ve

telefonla iletişim kurması konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

“Kıbrıs meselesinde, çözüm atmosferi yok, yaratılması için çaba gösterilmeli” diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, söz konusu atmosferin oluşması için 10 maddelik öneriler de sundu.

Daha önce yapılması planlanan 5+1 görüşmelerine gitmeden önce Kıbrıs’ta yapılacak 3’lü görüşmede konuların ele alınabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erhürman, ‘yeni geçiş noktaların açılması ve ara bölgede solar panellerin kurulmasının, Tatar ve Hristodulidis açısından öncelikli mesele olduğunu söylediğini’ kaydetti.

Çözüm atmosferi oluşması için 10 maddeyi gündeme getirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, maddeleri şu şekilde sıraladı:

1. Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı ve bu kişilerin güneye geçişte yaşadığı sorunlar.

2. Metehan geçiş noktasında kabin sayısının üçe çıkarılması ve her kabinde sürekli görevli bulunması.

3. Bostancı ve Derinya kapılarında seyrüsefer izni verilerek geçişlerin kolaylaştırılması.

4.14 yaş altı çocukların dostluk maçları yapabilmesi için adım atılması.

5. Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları için iki liderin ortak ziyaret gerçekleştirmesi.

6. Mülkiyetle ilgili tutuklama ve yargılamaların süreci olumsuz etkilediği, bu konuda adım atılması.

7. Hellim için Bureau Veritas Paris’in yetkilendirilmesi ve yeni bir teknik komite kurulması.

8. AB Uyum Komitesi’nin yeniden kurulması.

9. İki tarafın güvenlik kuvvetleri arasında iletişim kanalı kurulması.

10. Metehan’daki ara bölge yol genişletme çalışmalarının başlangıcına iki liderin birlikte katılması.

Çözüm atmosferinin oluşması için 10 maddeyi gündeme getirdiklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, ardından Kıbrıs Sorunu’nun kapsamlı çözümüne ilişkin 4 maddelik öneriyi de paylaştığına vurgu yaptı.

Gerçekleşmesi durumunda, 5+1 toplantısına “boş” gitmek istemediklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, “Cenevre ve New York’taki gibi sonuç alınamamasını tercih etmiyoruz. Seçimden önce toplantı yapılacağı açıklanmıştı ancak burada belli noktalara varıp oraya gitmek istiyoruz” dedi.

Görüşmede karşılıklı görüşlere bildirim verilmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, diplomatik teamüller gereği ilk toplantıda karşılık vermenin doğru olmadığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, 4 maddeyi de ilk kez resmi olarak anlatma fırsatı bulduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Görüşme masasında suçlama oyununa girmeyeceğim ancak bunun dışında gereken eleştirileri yapacağım. Kayıp şahıslar, bayrak yakma ve askeri olaylar gibi konularda görüşlerimi ortaya koyacağım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman konuşmasını devamında; Annan Raporu, Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in söylediklerinden hareketle müzakerelere başlamak için 4 maddeyi belirlediklerini sözlerine ekledi.