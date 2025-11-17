BAHAR SANCAR YAZDI…

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda KKTC sınırında yapılan eylemler ve bayrak yakılarak yapılan provokasyonlar, Rum tarafının gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla ortaya koydu:

Kıbrıslı Türklere nefret kusan, düşmanlıkla beslenen bir zihniyetle karşı karşıyayız!

Yıllardır kendilerini “medeniyet”, “Avrupa değerleri”, “barış gönüllüsü” olarak pazarlayan bir tarafın, Cumhuriyet Bayramı’mızda sınırımıza gelip bayrağımızı yakması, yalnızca provokasyon değil;

Kıbrıs Türk halkına yönelik açık bir düşmanlık eylemidir!

Ve bu düşmanlık Avrupa Birliği rozetine, diplomatik takım elbiseye, “çözüm istiyoruz” yalanına sığmaz!

Bu eylemin adı bellidir: Faşizm!

Biz Cumhuriyetimizin 42. yılını kutlarken, Güneyde bir grup sözde “aktivist”, KKTC sınırına gelip KKTC bayrağını yakarak sözüm ona “mesaj vermeye” kalkıyor…

…

Her ülkenin, her toplumun kutsalları vardır. Bayrak yakmak sadece bir provokasyon değil, aynı zamanda Kıbrıslı Türk halkına yönelik doğrudan bir saldırıdır…

Ama Hristodulidis ne yaptı?

Kınadı mı?

Ayıpladı mı?

En azından “Bu doğru değil” bile dedi mi?

Hayır.

Çünkü siyasi hesapları, sözde “barış” iddialarının çok önünde…

Bu provokasyonların arkasında Rum Liderin olduğunu anlamak için kâhin olmaya gerek yok…

Kıbrıslı Rumların milliyetçi damarını kabartan her eylem, kendisine oy olarak döndüğü sürece sessiz kalmayı tercih edecek, hatta teşvik edecek…

…

KIBRIS’TA GERÇEK ŞUDUR: RUMLAR ÇÖZÜM İSTEMİYOR

Her yıl, her kriz, her açıklama aynı gerçeği teyit ediyor:

Rum tarafının derdi çözüm değil, ÜSTÜNLÜK…

Paylaşmak değil, SAHİP OLMAK…

Yan yana yaşamak değil, KIBRISLI TÜRKLERİ YÖNETMEK…

Bayrağımızı yakanların zihniyeti ile Hristodulidis’in oyalama siyaseti tamamen aynıdır…

Biri eylemi sokakta yapıyor, diğeri diplomatik masada…

Ama amaç aynıdır: KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK SAYMAK…

Rum tarafı yıllardır aynı senaryoyu oynuyor:

“Çözüm istiyoruz.”: Ama siyasi eşitlik istemiyorlar.

“Barış istiyoruz.”: Ama Türk bayrağını yakıyorlar.

“Diyalog istiyoruz.”: Ama masaları devirerek kaçıyorlar.

Bir toplum daha ne kadar iki yüzlü olabilir?

BU ADA’DA ASIL SORUN, RUMLARIN TÜRK VARLIĞINI KABULLENEMEMESİDİR!

Kıbrıslı Türkler bu Ada’nın gerçeğidir…

Devleti vardır, iradesi vardır, bayrağı vardır…

Ama Rum tarafı hâlâ 1960’ların kafasında: “Türkler azınlıktır, biz yönetelim, onlar boyun eğsin.”

Kıbrıslı Türkler o gün boyun eğmedi... Bugün de eğmiyor… Yarın da eğmeyecek…

…

KKTC artık geri dönüşü olmayan bir noktadadır…

İki devletli çözüm Kıbrıs’ın yegâne gerçekliğidir…

Türk bayrağı bu topraklarda sonsuza kadar dalgalanacaktır…

Siyasi eşitlik kırmızı çizgidir, tartışmaya kapalıdır…

Ama unuttukları bir şey var:

KKTC var oldukça, Kıbrıs Türk halkı bayrağına, egemenliğine ve devletine sonuna kadar sahip çıkacaktır…

Ve bu Ada’da bir gün barış olacaksa, o barış eşitlik temelinde, iki devlet arasında olacak…