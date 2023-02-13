Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklâl Marşı’yla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ve şehitlerin ruhuna dua okunması ile sona erdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) adına Bakım Albay Ahmet Tümay ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu yanında devlet yetkilileri, dernek, kurum, kuruluş, okul ve üniversite temsilcileri ile askeri zevat katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar güne dair konuşma yaptı.

-Cumhurbaşkanı Tatar: “Üzüntümüz tarifi mümkün olmayan bir noktada”

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmaya, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler nedeniyle ilan edilen milli yasın sürdüğünü anımsatarak, başladı.

Yaşananların sarsıcı ve yürek parçalayıcı olduğunu anlatan Tatar, “Üzüntümüz tarifi mümkün olmayan bir noktada” dedi. Depremde ölen KKTC vatandaşlarının adını yaşatmak için KKTC devletinin elinden geleni yapacağını dile getiren Tatar, depremin açtığı yaraları sarmak için Türkiye ile de dayanışma içinde olunacağını ifade etti.

Tatar acılı ailelerin üzüntülerini paylaştığını kaydetti, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

- “Destansı mücadele hafızalarda”

59 yıl önce, Kanlı Noel sonrası Kıbrıs Türk halkının EOKA’cılar tarafından acımasız saldırılara maruz kaldığını anımsatan Tatar, soykırım girişimine karşı verilen destansı mücadelenin hala hafızalarda olduğunu kaydetti.

“Şago'ları rahmetle anmak istiyorum. Onların kahramanlıklarıyla bugünlere gelebildik. Ancak mücadelemiz devam etmektedir” diyen Tatar, Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleşen seçimlere işaret ederek, "seçilen kişiyle bakalım ileride nasıl ortamlar doğacak” dedi. Tatar bugünlere kolay gelinmediğini, Mehmetçiğin adaya çıkmasının Kıbrıslı Türkler için bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Şehitleri rahmetle anan Tatar, birlik ve beraberliğin önemine işaret ett