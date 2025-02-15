Polis birkaç dakika içinde olay yerine geldi ancak alevlerin yoğunluğu nedeniyle ikinci kattaki daireye giremedi, üç katlı binadaki diğer sakinler ise güvenli bir şekilde tahliye olmayı başardı.

İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, hidrolik platform da dahil olmak üzere dört itfaiye aracının sabah 4:08’de yangına müdahale ettiğini söyledi.

Kettis, “Kısmen iskelet ve duvarla, kısmen de alçıpanla inşa edilen daire, olay yerine vardığında tamamen yanmıştı” dedi.

Solunum cihazı kullanan itfaiyeciler, dairenin içinde tüm aile üyelerinin cesetlerini buldu.

Polis ve Elektromekanik Servis Departmanı yangının nedenini araştırıyor.