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Konumu itibarıyla “zor” olarak nitelendirilen yangının söndürülmesi çalışmalarının hava sıcaklığının azalacağı akşam saatlerinde daha elverişli olacağı belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarına 13 de hava unsuru katılıyor.

Rum İtfaiye Birimi Sözcüsü Haralambos Aleksandru yangının söndürülmesi için “İkaros 2”planının devreye sokulduğunu ifade etti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de bölgeye gitmesi bekleniyor.

Fileleftheros gazetesi internet sayfası yangının Limasol Devlet Ormanları içerisine de girdiğini belirtti.

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