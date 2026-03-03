Aile ziyaretleri, yol masrafları, alışveriş ve bayram hazırlıkları için tasarlanan kampanya, iki bayramı tek kredi paketiyle kapsayarak müşterilere yıl içinde rahat bir finansal planlama imkânı sağlıyor.

Bayram Sevincine Özel Hediyeler

Kampanya kapsamında kredi kullanan müşteriler arasından yapılacak çekilişle;

10 çifte ücretsiz otel konaklaması,

10 kişiye kalp check-up hizmeti,

10 kişiye sağlık sigortası

hediye edilecek. Ayrıca kredi kullanan her müşteriye sürpriz hediye çeki verilecek.

Kutay Canateş: “Bayram, Paylaştıkça Anlam Kazanır Biz de O Paylaşımın Yanındayız”

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Kutay Canateş, kampanyanın yalnızca finansal destekten ibaret olmadığını belirterek, “Bayramlar paylaşmanın ve birlikteliğin en güçlü yaşandığı zamanlardır. Biz de müşterilerimizin bu özel günleri daha huzurlu ve planlı karşılamalarına katkı sunmak istiyoruz” Çünkü biz müşterilerimizi sadece ‘müşteri’ olarak değil, büyük Near East Bank ailesinin bir parçası olarak görüyoruz dedi.

Çifte Bayram Kredisi’ne başvurular Near East Bank şubeleri ile dijital kanallar üzerinden yapılabiliyor.

Near East Bank, bayramda da her zaman yanınızda.