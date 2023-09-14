“Philenews” haber sitesinde yer alan habere göre erişilmesi zor bölgede başlayan ve büyüyen yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıktı. İtfaiye Basın Sözcüsü Andreas Kettis, yangını söndürmek için karadan 7 itfaiye aracı ve havadan 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildiğini açıkladı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında Orman Dairesi’ne ait araç da devrilerek kaza yaptı. Araçta bulunan 3 personel hafif yaralandı.

Yangın söndürme çalışmalarının koordinasyonunun sağlanabilmesi için Limasol ilçe sorumlusunun bölgede hazır bulunduğu ve itfaiye şefinin de bölgeye gitmek için harekete geçtiği belirtildi.