Politis gazetesi, gerginliğin, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği tarafından 9 Mayıs Zafer Günü münasebetiyle yapılan eylemde, eylemcilerin ellerinde silaha benzeyen nesneler tutmalarından ve silahlı çatışmalara giren “Donetsk Halk Hareketi”ne ait bayraklar taşımalarından kaynaklandığını yazdı.

Gazete, “Ukrayna-Kıbrıs Dostluk Derneği” tarafından konuyla ilgili kınama açıklaması yapıldığını ve polisin bu etkinlikte müsamahakar davrandığının ifade edildiğini kaydederken, polise konuyla ilgili resmi şikayet yapılmadığını belirtti.