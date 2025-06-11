Polisten yapılan açıklama şöyle: 

Eşeğe sigara yediren şahsa 173 bin 876 TL ceza kesildi! Eşeğe sigara yediren şahsa 173 bin 876 TL ceza kesildi!

“11.06.2025 tarihinde, saat 19.15 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi 2. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerine ait lojmanının yatak odasındaki çoklu prizlerin kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu  2 kişilik yatak ve şilteleri, duvar dolabı, 1 adet üçlü koltuk,  muhtelif giysiler ile 2 adet pencere yanarak zarar görürken,  Yangının sirayet etmesi sonucu evin yanında bulunan üzeri  çinkodan imal odada 8 adet mertek, 8 adet çinko ve oda  içerisinde 2 adet  pencere, 2 adet tekli yatak, 1 adet televizyon, bir adet dolap ve muhtelif giyim eşyaları tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.”