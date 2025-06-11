Polisten yapılan açıklama şöyle:

“11.06.2025 tarihinde, saat 19.15 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi 2. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerine ait lojmanının yatak odasındaki çoklu prizlerin kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 2 kişilik yatak ve şilteleri, duvar dolabı, 1 adet üçlü koltuk, muhtelif giysiler ile 2 adet pencere yanarak zarar görürken, Yangının sirayet etmesi sonucu evin yanında bulunan üzeri çinkodan imal odada 8 adet mertek, 8 adet çinko ve oda içerisinde 2 adet pencere, 2 adet tekli yatak, 1 adet televizyon, bir adet dolap ve muhtelif giyim eşyaları tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.”