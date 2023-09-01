Lefkoşa’da Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’nda saat 13.00 sıralarında polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapan S.Ç. (E-31) ve B.K’nin (E-23) tasarruflarında yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile birlikte KKTC'ye ithali yasak üç adet elektronik sigara bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.