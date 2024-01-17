Teşkilattan yapılan açıklamaya göre, Londra sokaklarındaki lüks saat hırsızlığının yaklaşık yüzde 40'ı Westminster, Hammersmith ve Fulham ile Kensington ve Chelsea ilçeleri sınırları içinde yaşandı.

Kurbanların, çoğunlukla eğlence mekanlarından çıkan alkollü kişilerden seçildiği belirtilen açıklamaya göre, 2022 Nisan-Eylül aylarında söz konusu üç ilçede 300'den fazla lüks saat çalındı.

Londra Polisi, bu dönemde çalınan lüks saatlerin toplam değerinin 4 milyon sterlin (yaklaşık 153 milyon lira) olduğunu açıkladı.

Hırsızların çoğunlukla "uyuşturucu satmak ve fuhuş" teklifiyle kurbanlarına yaklaşıp tenha bir yerde soygunu gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamaya göre, gizli polislerden bir ekip oluşturularak lüks saat hırsızlığıyla mücadele başlatıldı.

Saat hırsızlarını suçüstü yakalamak için lüks saatler takıp eğlence mekanlarının çevresinde dolaşan gizli polislerin 2022 Ekim-Aralık ve 2023 Mart-Ekim aylarında yaptığı çalışmalar kapsamında 31 kişi gözaltına alındı.

Açıklamaya göre, gözaltına alınan kişilerden 14'ü toplam 26 yılı bulan çeşitli cezalara çarptırılırken 6'sının tutuklu, 6'sının tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor.

Gizli polis faaliyetlerinin yürütüldüğü Ekim 2022'de 43 hırsızlık olayı yaşanırken bu sayı, Aralık 2022'de 31'e geriledi.

2023 Mart-Ekim aylarını kapsayan dönemde ise lüks saat hırsızlığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 gerileyerek 429'dan 361'e düştü.

Yaz aylarında yaşanan saat hırsızlığı vakalarının sayısı Temmuz 2022'de 113 iken Temmuz 2023'te 55 olarak kayda geçti.

Londra Polisi, lüks saat sahiplerine, bulunmaları halinde geri almalarını kolaylaştıracağı için yanlarında saatlerinin fotoğrafını taşımalarını ve saatlerini, mülk kayıt veri tabanına kaydettirmelerini tavsiye etti.