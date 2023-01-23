Gündem Kıbrıs olarak Hasan ailesine başsağlığı diliyoruz…

Hasan’ın vefat ı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Aslen Köfünyeli olan ve Londra ’da yaşamını sürdüren Özkan Hasan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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