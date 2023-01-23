Yer Mağusa: Sarhoş kafayla lastikleri patlattı Yer Mağusa: Sarhoş kafayla lastikleri patlattı

Aslen Köfünyeli olan ve Londra’da yaşamını sürdüren Özkan Hasan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hasan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Gündem Kıbrıs olarak Hasan ailesine başsağlığı diliyoruz…