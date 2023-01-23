Aslen Köfünyeli olan ve Londra’da yaşamını sürdüren Özkan Hasan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Hasan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Gündem Kıbrıs olarak Hasan ailesine başsağlığı diliyoruz…
Aslen Köfünyeli olan ve Londra’da yaşamını sürdüren Özkan Hasan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Hasan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Gündem Kıbrıs olarak Hasan ailesine başsağlığı diliyoruz…
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