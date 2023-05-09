Noyanlar Şirketler Grubu Ana sponsorluğunda 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen Long Beach Run etkinliğinde katılımcıların da destekleri ile elde edilen tüm gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne teslim edildi.

Şirket yetkilileri dün Dernek Başkanı Ruşen Karakaya ile bir görüşme gerçekleştirerek yaşanan acının tüm ülkede derinden hissedildiğini ve Meleklerin anısını yaşatmak ve derneğe her konuda destek olmaktan geri kalınmayacağı belirtildi.

Dernek Başkanı Ruşen Karakaya yapılan bu destek ve katkının kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.