Dijital finans ve ödeme teknolojileri alanında faaliyet gösteren Miracle Cash & More ile fintech odaklı Metaterra’nın CEO’su Hakan Törehan, dijital ödeme modellerinin gelecek dönemde önemli bir değişim sürecine gireceğini açıkladı. Törehan’a göre sektör, kullanıcı alışkanlıklarından güvenlik altyapılarına kadar birçok başlıkta yeni bir döneme doğru ilerliyor.

Kıbrıs’ın özellikle turizm ve hizmet sektörünün yoğun olduğu yapısı nedeniyle dijital ödemelerin kritik bir ihtiyaç haline geldiğini vurgulayan Törehan, mevcut sistemlerde zaman zaman yaşanan gecikme ve uyumsuzlukların yeni nesil teknolojilerle giderileceğini belirtti. Bu dönüşümün, ada genelinde hem işletmeler hem de tüketiciler için daha akıcı bir ödeme deneyimi yaratacağını ifade etti.

Hakan Törehan gelişmeleri şu sözlerle değerlendirdi:

“Dijital ödemeler artık yalnızca alternatif bir yöntem değil, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası. Kullanıcıların daha hızlı işlem yapabildiği, daha az beklediği, güvenlik düzeyi yükseltilmiş bir modele doğru ilerliyoruz. Bu değişimin etkileri, görünürde küçük olsa da pratikte önemli bir rahatlama sağlayacak.”

Törehan, gelecek dönemde üç ana eğilimin öne çıkmasının beklendiğini aktardı. Ödeme işlemlerinin daha hızlı gerçekleşmesi, dijital cüzdan kullanımının hızla yaygınlaşması ve görünmez şekilde çalışan güçlü altyapıların sektörün temelini oluşturacağını belirtti. Özellikle blockchain tabanlı sistemlerin, kullanıcı tarafından görülmese bile işlem güvenliği açısından kritik rol oynayacağını ifade etti.

CEO Hakan Törehan, finansal dönüşümün merkezinde insan ihtiyacının yer aldığını vurgulayarak açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Amacımız teknolojiyi karmaşık hale getirmek değil; herkes için daha kolay, daha güvenli ve erişilebilir bir ödeme deneyimi sunmak. Sektördeki değişim adım adım ilerlese de etkileri zaman içinde net bir şekilde hissedilecektir.”

Miracle Cash & More ve Metaterra, geliştirdikleri finansal teknoloji çözümleriyle Kıbrıs’ın dijital ekonomi vizyonuna katkı sağlamaya ve bölge genelinde ödeme ekosistemini güçlendirmeye devam ediyor.