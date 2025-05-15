LTB’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’nın kardeş kenti Gaziantep’in organizasyonunda düzenlenecek ve 8 ülkeden toplam 100 genç öğrencinin katılacağı 7 günlük Gaziantep Uluslararası Kardeş Şehirler Gençlik Kampı’na Beal ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nden 10 öğrenci, 2 öğretmen ve 2 belediye görevlisinden oluşan Lefkoşa kafilesi de katılacak.

-Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı kafile ile görüşmesinde hem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e Lefkoşalıların selamını iletti ve gençlerin çok zengin tarihi olan ve çok kültürlü geçmişi ile bilinen başkent Lefkoşa’yı birçok ülkeden gençlerin katılacağı uluslararası kampta en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancını dile getirdi.

-Lefkoşa Voleybol Akademi Spor Kulübü Derneği, Bursa’daki uluslararası turnuvaya katılacak

Diğer yandan LTB Spor Kulübü’nü temsilen Lefkoşa Voleybol Akademi Spor Kulübü Derneği 16-19 Mayıs tarihleri arasında takım koçu Kemal Moral’ın yönetiminde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehirleri arasında düzenlediği U16 Kız Voleybol Turnuvası’na katılmak üzere adadan ayrıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, takımın son antremanına katılarak, genç voleybolculara uluslararası turnuvada başarılar diledi ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na denk gelen maçların anlamlı olduğuna vurgu yaptı.

-Lefkoşa’da da 19 Mayıs coşkusu bisiklet ve sokak basketbolu ile yaşanacak

Başkent Lefkoşa’da 15 ve 16 Mayıs’ta LTB, Milli Eğitim Bakanlığı ve Basketbol Federasyonu organizasyonunda 3X3 Ortaokul ve Liseler Arası Basketbol Turnuvası yaşanacak. İki günlük turnuva Merkez Lefkoşa’da yer alacak.

LTB Spor Kulübü ile K.T. Bisiklet Federasyonu iş birliğinde Yıldız B Bisiklet Yarışı ise 18 Mayıs Pazar günü saat 08.00’de Kermiya’daki Mor Çember’den başlayacak ve yıldız bisikletçilerin katılımıyla belirlenen güzergah koşulduktan sonra yine Mor Çember’de son bulacak.