LTB Halk Sağlığı Şubesi’nin gece denetimleri sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimleri hem gündüz hem de akşam saatlerinde devam ediyor.

Bu kapsamda bazı restoran, bar ve kafeler dün akşam (16 Ağustos Çarşamba) gece denetimine tabi tutuldu. Başta hijyen, gıda güvenliği, sağlık karnesi ve işyeri izinleri olmak üzere toplam 16 işyerinde denetim gerçekleştiren ekipler, 11 işletmeye 99.000 TL’lik ceza yazarken, 1 işletmeye de ihbar verdi.

Şubeden yapılan açıklamada tüm işletmelerin halk sağlığını ön planda tutacak şekilde, hijyenik ortam sağlama yükümlülüğü hatırlatılırken, sağlık karnesi ve iş yeri izni konusunda eksiklik olmasının yasal olarak yaptırımları olduğu anımsatıldı.

Sağlık karnesiz personel çalıştırmanın cezası asgari ücretin %50’si

LTB’den verilen bilgiye göre, belediye sınırları içerisinde her iş yeri için belediyeden meslek izni almak zorunluluğu bulunuyor. İzin almadan açılan işletmeler için yasanın 122. Maddesi kapsamında 1 asgari ücret ceza uygulanıyor.

Belediye sınırları içinde herhangi bir kişi, açılması izne bağlı olan işyerleri, belediyeden önceden yazılı izin almadan işyerini açamaz. Faaliyette olan işyerleri de işyeri izinlerini yenilemek durumundadır, yenilemeden açamaz ve çalıştırılamaz. Yeni yasa kapsamında iş yeri izin harcı asgari ücretin % 4’ü, izin yenileme harcı ise yine asgari ücretin % 0.5’i tutarındadır.

Yine yeni yasa kapsamında, işverenlerin müstahdemlerine sağlık karnesi çıkartmaması halinde cezası asgari ücretin %50’si şeklinde düzenlendi.