LTB Başkanı Mehmet Harmancı, meclis üyeleri ve çocukların ailelerinin izlediği gösteriler, Merkez Lefkoşa Konferans Salonu’nda yer aldı. Gösterilerde çocuklar, kreş öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları 23 Nisan’a özel dans gösterilerini sunup, şiirler okudu.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, birçok belediyenin kreş uygulamalarından vazgeçtiği süreçlerde LTB’nin kreş hizmetini aralıksız ve geliştirerek sürdürdüğünü söyledi.



Ekonomik adaletsizliğin gün geçtikçe arttığını kaydeden Başkan Harmancı, LTB olarak yeni bir uygulama başlattıklarını ve bu kapsamda özel kreşlerle LTB El Ele Çocuk Merkezi’nin arasında bir bağ kurulduğunu ve bu uygulamanın her yıl daha da geliştirilmeye başlandığını belirtti.

“Bu ülkenin iyi yetişmiş bireylere çok ihtiyacı var” diyen Başkan Harmancı sözlerini şöyle tamamladı: “Değerli ailelerimiz, çocuklarınız sizin en kıymetlileriniz, onları bize emanet ediyorsunuz. LTB El Ele Merkezi’ndeki öğretmenlerimiz de bu bilinç ve sorumluluk ile hareket ediyorlar. Büyük bir özveri ve emekle kreşteki çocuklarımızın eğitimleri için çaba gösteriyorlar. Onlara da bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyor, tüm çocuklara Mustafa Kemal Atatürk’ün armağan ettiği 23 Nisan bayramını kutluyorum.”