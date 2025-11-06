LTB’den verilen bilgiye göre, protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Batuhan İbrahim Dericioğlu imza koydu. İş birliği, şehirdeki 60 yaş üzeri bireylerin fiziksel sağlıklarını korumak, aktif yaşamı teşvik etmek ve sosyal etkileşimlerini güçlendirmek amacıyla hayata geçiriliyor.

Protokol kapsamında düzenlenecek egzersiz etkinlikleri, Salı ve Perşembe günleri saat 09.00–10.00 ile 10.00–11.00 arasında yapılacak. Katılımcılar, tercih ettikleri gün ve saat diliminde haftada iki seansa katılabilecek.

LTB ve dernek yetkilileri, iş birliğinin 60 yaş üzeri bireylerin yaşam kalitesine katkı sağlayacağını ve toplumsal sağlığın güçlendirilmesi adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.