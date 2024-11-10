Kızılbaş Parkı’nda çocukları ve aileleri bir araya getiren festivale her zamanki gibi yine yoğun bir katılım sağlandı.

DJ Halil Erhan ve ekibinin DJ performansı ile şenlendirdiği park alanında farklı noktalara kurulan survivor parkuru, çeşitli oyun ve sanat atölyeleri ile stantlar yoğun ilgi gördü.

Etkinlik boyunca CBA Basketbol ve SOS Dans Grubu gösterileri, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu ise dans ve müzik performansları ile izleyenlerin alkışlarını aldı.

Başkan Harmancı: Dünya çocuklar güldüğü ve mutlu olduğu zaman güzel

Festivalde “Haklarım Mektubu"nun okunmasının ardından LTB Başkanı Mehmet Harmancı kısa bir konuşma yaparak SOS’i çocuk hakları konusunda ortaya koyduğu ciddi gayretten ötürü kutlarken, LTB olarak bu alanda SOS ile dayanışarak çocuklara hem haklarını öğreterek, ailelere de çocukların haklarını anlatarak daha iyi nesiller yetiştirmeye katkı sağladıklarını belirtti.

Başkan Harmancı, “Dünya çocuklar güldüğü ve mutlu olduğu zaman güzel, keşke dünyanın diğer yerlerinde olan vahim olaylar hiç yaşanmasa ve tüm çocuklar bugünkü gibi oynayabilse ve hayattan zevk alabilse” diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından festival, katkı sağlayanlara verilen teşekkür belge sunumunun ardından tamamlandı.