Lefkoşa Türk Belediyesi, kent genelinde 110 kilometrelik alanda asfaltlama çalışmasını kapsayan 2026 yılı 1. etap ihale sürecini tamamladı.

Şehrin dört bir yanına yayılacak ve 16.000 tonluk asfalt serimini içeren 2026 yılı 1. Etap asfalt kaplama yapım işleri ihale sözleşmesi Salih Köroğlu Construction Ltd. ile imzalandı. LTB’nin kendi öz kaynakları ile finanse ettiği ihale kapsamındaki işler 1 Haziran’da başlayacak.

74 Milyon TL (1 milyon 212 bin 590 Sterlin) yatırım ile 110 kilometrelik asfalt seriminin yapılacağı çalışmaların 5 ayda tamamlanması hedefleniyor.

İlk 5 ayda 49 sokakta 15.000 ton asfalt döküldü

LTB, 2026 yılının ilk 5 ayında Surlariçi, Yenişehir, Küçük Kaymaklı, Göçmenköy, Ortaköy, Kumsal, Hamitköy ve Köşklüçiftlik bölgelerinde altyapı çalışmaları tamamlanan toplam 49 sokakta 15.000 ton asfalt döktü.