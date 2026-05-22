“Ne kadar çok icraat yapıldığı orta yerde bellidir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Her kim biz Rumlarla federal bir anlaşma yapacağız diyorsa hayal görüyor ve Kıbrıs tarihini bilmiyor demektir”

Güney Kıbrıs’ta meydana gelen provokatif eylemler hakkında değerlendirmelerde bulunan Töre, “Sadece EOKA’cılar böyledir, diğerleri aynı değildir gibi söylemlerde bulunanlar vardır. Bu kişiler tarihi doğru bilmiyorlar. Güney Kıbrıs’ta en ılımlı lider Vasiliu’udu. Cenevre’de bir konferansta Vasiliu bile Kıbrıs’ta Türkler 400 yıllık misafirimizdir şeklinde ifadeler kullandı. Rum Milli Muhafız Ordusu Karpaz’a çıkarma yapacaklarını, bir sonraki Paskalya’yı Girne’de kutlayacaklarını ifade ettiler. Bu tamamen bir savaş hazırlığıdır. Rum kesimi savunma içgüdüsü içinde değildir. Bir gün fırsat bulup saldırmak şeklinde düşünceleri vardır. Çok dikkatli ve uyanık olmalıyız. Bayraklarımızı yakmaları kin ve nefretlerinin bir sonucudur. Biz ne Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ne de Yunan Bayrağını yakacak değiliz. Öyle bir düşüncemiz yok. Biz Rum-Yunan ikilisinin bayraklarına saygılıyız ancak kendi bayraklarımıza da yapılan saldırıyı asla kabul etmeyiz. Onların kin ve nefretleri ebediyen devam edecektir. Her kim biz Rumlarla federal bir anlaşma yapacağız diyorsa hayal görüyor ve Kıbrıs tarihini bilmiyor demektir” ifadelerini kullandı.

“Erhürman’ın kendisinden önceki liderler bu konularla hiç uğraşmadılar mı? Bunlar hiç yapılmamış gibi konuşmalar yapılıyor”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Lider Hristodulidis’in gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Töre, “Kıbrıs’ta çözüm istiyoruz ama egemen eşitliğe ve takas-tazminata dayalı bir çözüm şeklini savunuyorum. Müzakere süreci bir gün yeniden başlayabilir ancak Sayın Tufan Erhürman’da büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır. Sayın Mehmet Ali Talat da çözüm için çok uğraştı, Sayın Mustafa Akıncı da çözüm için çok uğraştı, Sayın Derviş Eroğlu da çözüm için masaya oturdu. Kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Denktaş da masaya oturdu. İnanmasalar bile masaya oturdular ki bütün dünyaya Rumların hiçbir şekilde bizimle yönetim ve güç paylaşımı yapmak istemediğini göstermek istediler. Bu defalarca ispat edildi. Erhürman’ın kendisinden önceki liderler bu konularla hiç uğraşmadılar mı? Bunlar hiç yapılmamış gibi konuşmalar yapılıyor. Yeni cumhurbaşkanımız müzakereler çözüm odaklı olacak diyor. Daha önceki görüşmeler de hep bu son olacak deniyordu. Sayın Tufan Erhürman güzel sözler söyleyebilir ancak bizim güzel sözlere karnımız tok. Biz Kıbrıs meselesinin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz” dedi.

“Bunlar Çav Bella ile kendilerini avutuyorlar”

Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşen eylemler hakkında konuşan Töre, “Cumhuriyet Meclisinin koridorlarında trampet çalmak, çav Bella söylemek doğru değildir. Cumhuriyet Meclisi’ne girmek, polisi iteklemek, duvarları ve kapıları zorlamak doğru değil. Milletvekillerinin kapısına yumruk atmak gibi şeyler doğru değildir. Egemenlik mecliste tezahür ediyor. Siz bu şekilde davrandığınızda egemenliğimiz ve yüce meclis kavramı ortadan kalkıyor. Bunların olmaması gerekirdi. Miting yapmak, gösteri yapmak, yürüyüş yapmak, hak arayışı içerisinde bunları yapmak gayet normaldir. Ama polisi iteklemek ve meclise girmek doğru değildir. Çav Bella’nın sözleri de orta yerde bellidir. Bir gerilla savaşını anlatıyor. Sosyalizm amaçlı bazı sol fraksiyonlar Çav Bella’yı bir direniş şarkısı olarak ele alırlar. Bu kabul edilemez bir olaydır. KKTC’de işgal yoktur ve KKTC işgal altında değildir. Biz tutsak değiliz. Ama bu tür yazılar yazanlar ve ifadeler kullananlar var. Bunlar Çav Bella ile kendilerini avutuyorlar. Bunlar doğru yaklaşımlar değildir” diye konuştu.

“Maaşları taksit taksit ödeyen CTP iktidarıydı”

Töre, “Kendileri iktidar olsa da bu tür eylemler geçmişte de oldu. Hatırlayınız hayvancıların üzerine biber gazını ilk sıkan Erkut Şahali’di. Hayat Pahalılığını donduran yine CTP’nin iktidarıdır. Maaşları taksit taksit ödeyen yine CTP iktidarıydı. Kıbrıs Türk Hava Yollarını’nın batışı onların döneminde oldu. Bunları hatırlatmak lazımdır. Şuandaki hükümet hayat pahalılığını dondurmuyor. Haziran’a kadar 6 aylık dönemde oluşacak hayat pahalılığının yüzde 50’sini Temmuz sonu vereyim, geri kalanını da Ocak ayında ödeyelim yaklaşımındayız. Farkı fikirler ve konuşmalar elbette olacak. Hepimiz uğraşarak gayret gösterdik ve komiteye havale edildi. Umarım ki komiteden de bir uzlaşı çıkar” dedi.

“Ne kadar çok icraat yapıldığı orta yerde bellidir”

Başbakan Ünal Üstel’in, “En çok icraat yapan ve yarım kalmış projeleri tamamlayan hükümetiz” söylemi için Töre, “Başbakanın bu sözünün altına imzamı atarım. Bu 4 yıllık dönemde birçok işler yapıldı, birçok projeler tamamlandı. Birçok yeni proje yapıldı. Eğitim, sağlık, bilişim ve ulaşım alanlarında projeler gerçekleşti. Birçok sosyal haklar verildi. Bütçede para olduğu zaman bol bol para da verildi. Ancak algı operasyonu çok farklıdır. Ne kadar çok icraat yapıldığı orta yerde bellidir. Ama halk bizi nasıl görüyor ona bakmak lazım ve bu kötü algıyı değiştirmek için hükümet partileri olarak kafa yormamız gerekir” ifadelerini kullandı.