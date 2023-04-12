Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bugün yeniden Meclis Genel Kurulu’na sevk edilen ‘Deprem ve Diğer Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası’na işaret etti.

CTP’li vekil Barçın, “Zorunlu maaş kesintisi Anayasaya aykırı olduğu için kaldırılmış ve bu kez kesinti yaptırmak isteyenlere dilekçe verme koşulu getirilmiştir. Dilekçe vermeyenlerden hiçbir kesinti yapılmayacaktır” dedi.

Barçın, “Diğer taraftan 100 bin TL üzeri veya muadili döviz vadeli mevduatı olanların alacakları mevduat faizlerinden TL faizinden yüzde 1, döviz faizden yüzde 2 kesinti yapılması düzenlemesi yapılmıştır” ifadelerini kullandı.