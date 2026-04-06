ABD'nin 3 Ocak'ta askeri müdahalede bulunarak alıkoyduğu Nicolas Maduro, Paskalya Bayramı dolayısıyla Venezuelalılara "birlik" çağrısında bulundu.

Maduro, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Paskalya Bayramı nedeniyle Venezuelalılara mesaj gönderdi.

Venezuelalılara birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Maduro, şunları kaydetti:

"Venezuela'nın sevgili halkı, vatanımızın kız ve erkek kardeşleri, dünya halkları. Bu Diriliş Pazarı'nda (Paskalya) Cilia (eşi Cilia Flores) ve ben sevgi, barış ve umut dolu bir mesaj paylaşmak istiyoruz. Bu kutsal hafta bize çok derin bir gerçeği hatırlatıyor: Çile olmadan diriliş olmaz. Önce çarmıh, acı ve teslimiyet gelir ancak ondan sonra yeni bir hayat başlar."

Maduro, New York'ta ikinci kez hakim karşısına çıkarılmıştı

Maduro ve eşi, 26 Mart'ta New York'un Brooklyn kentinde tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden alınarak Manhattan'daki mahkemeye getirilmişti.