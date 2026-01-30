Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Zanlının, ürünlerin bedelini kasada ödemeden mağaza dışına çıkarmak suretiyle hırsızlık yaptığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, bahse konu şahıs kısa sürede tespit edilerek tutuklandı.

29 Ocak 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir mağazada hırsızlık olayı meydana geldi. Polis açıklamasına göre, müşteri olarak mağazaya giden A.M.A.M. (E-21), satışa sunulan toplam 5.579,80 TL değerindeki şort ve tişörtlerin üzerindeki güvenlik alarmlarını kasten çekip kırarak hasara uğrattı.

