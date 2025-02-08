Saat 09.00’da kayıtla başlayacak etkinlikte uzmanlar çeşitli sunumlar yapacak.
Etkinliğe, sivil toplum, turizmci ve eğitimcilerin katılması bekleniyor.
Çalıştay programı şöyle:
“09.00 - 09.15: Kayıt ve Açılış
09.15 - 09.50: Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Mehmet Necdet – Mağusa Sulak Alanlarının Jeolojisi
09.50 - 10.25: Biyolog, Çevre Eğitimi Uzmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz – Önemli Ekolojik Alan Olarak Mağusa Sulak Alanları
10.25 - 11.00: Biyolog, Deniz Bilimleri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek – Mağusa’da Denizel Sulak Alanlar
11.00 - 11.10: Kahve Arası
11.10 - 11.45: Biyolog, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Asuman Korukoğlu – Mağusa Sulak Alanlarının Durum Çalışması
11.45 - 12.20: Coğrafyacı, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Altay Fırat – Ormancı ve Coğrafyacı Gözüyle Mağusa Sulak Alanları
12.20 - 12.55: Peyzaj Mimarı, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Gülizar Eroğlu – Mağusa Sulak Alanlarının Doğal ve Kültürel Peyzajları
12.55 - 13.30: Biyolog, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot – Mağusa Sulak Alanlarının Herpetofaunası
13.30 - 14.30: Öğle Arası
14.30 - 15.15: Çalıştay Sonuç Bildirgesinin Hazırlanması
15.15 - 15.25: Kahve Arası
15.25 - 16.00: Çalıştay Sonuç Bildirgesinin okunması, teşekkür ve kapanış.”
2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle 2 Şubat'ta sulak alanlara gezi de düzenlenmişti.