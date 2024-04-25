Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

22.04.2024 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Memiş İÇEL (E-74)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Kalp Hastalığı, Kronik Akciğer Hastalığı, Akciğer Enfeksiyonu, Solunum ve Dolaşım Yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Çoklu organ yetmezliği...

22.04.2024 tarihinde, Lapta’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Derrick John VIGUS (E-80)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Çoklu Organ Yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.