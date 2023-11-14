Kamyon ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazanın detayları şöyle:

13.11.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde, Ufuk ÖRS (E-30) yönetimindeki HP 201 plakalı kamyon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasında bulunan bordür taşlarına çarptıktan sonra, kontrolsüze ileriye doğru savrularak karşı şeride geçmiş ve o esnada bulvar üzerinde karşı istikamette seyretmekte olan Nilgün ŞENYİĞİT (K-61) yönetimindeki MT 532 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle savrulan MT 532 plakalı araç, bordür taşlarına çarpıp orta refüj üzerine çıkıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

HP 201 plakalı kamyon araç sürücüsü Ufuk ÖRS, sürüş ehliyeti sınıfı dışında ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.