Polis açıklamasına göre, ayrıca yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yaratan bahse konu şahsın tutuklandığı, yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.
Polis açıklamasına göre, ayrıca yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yaratan bahse konu şahsın tutuklandığı, yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.
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