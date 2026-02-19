Lefkoşa bölgesinde yakalanan 8 kişiyle ilgili olguları polis memuru Berat Kızmaz aktardı. Polis memuru Kızmaz, 18.02.2026 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa’da İstanbul Caddesi üzerinde Cürümler Önleme Şubesi tarafından yapılan muhaceret kontrollerinde A. B. S.’nin 31.08.2025 tarihinden itibaren toplamda 172 gün, K. K. O. M.’nun 29.11.2020 tarihinden itibaren 1907 gün, E. B.’nun 29.11.2025 tarihinden itibaren toplamda 81 gün, G. M.’nin 02.04.2023 tarihinden itibaren toplamda 1053 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC’de ikamet ettiği tespit edildiğini söyledi.

Kızmaz, aynı tarihte Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde Cürümler Önleme Şubesi tarafından yapılan muhaceret kontrollerinde tespit edilen M. K. I.’ın 15.08.2025 tarihinden itibaren toplamda 187 gün, A. A. S.’ın 30.12.2023 tarihinden itibaren 782 gün, M. R. H.’nin 09.09.2023 tarihinden itibaren 893 gün, M. A. H.’nin 31.10.2025 tarihinden itibaren 110 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC’de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların KKTC’de kalmış olduğu süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılmasının yapılacağını, ihraç işlemlerinin başlatılacağını kaydetti.

Polis memuru Alperen Asena ise Gönyeli bölgesinde yakalanan zanlılarla ilgili olguları aktardı. Polis, 18.02.2026 tarihinde saat 10:30 raddelerinde Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde tespit edilen P. A. A.’nın 29.11.2024 tarihinden itibaren 446 gün, yine aynı yerde sakin Nijerya uyruklu J. O. O.’nun 29.11.2022 tarihinden itibaren 1176 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerini kaydetti.

Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını, zanlıların KKTC’de kalmış olduğu süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını ve ihraç işlemlerinin başlatılacağını açıkladı.

Polis memuru Görkem Gök de Demirhan’da yakalanan zanlılarla ilgili olguları aktardı. Polis, 18.02.2026 tarihinde saat 20:00 raddelerinde Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından temin edilen arama emri ışığında Demirhan’da ikamet eden M. A.’nın yapılan muhaceret kontrolünde 04.11.2025 tarihinden itibaren 106 gündür, M. K.’nın ise 24.10.2025 tarihinden itibaren 117 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların KKTC’de kalmış olduğu süre boyunca herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını ve ihraç işlemlerinin başlatılacağını belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.