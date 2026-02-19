Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Erdoğan Korkuter , ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede beyin kanaması teşhisi konulan Korkuter’in yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulduğu bildirildi.

19 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 sıralarında Yılmazköy ’de Hacı Hüseyin Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 49 yaşındaki sürücü Murtaza Yaşar yönetimindeki LF 682 plakalı araç , kuzey istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada yolda yaya olarak yürüyen 85 yaşındaki Erdoğan Korkuter ’e çarptı.

