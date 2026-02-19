Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Hüdaverdi, Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği ve Birliğin davetlisi olarak ülkede bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi yetkililerini kabul etti.

Ziyarete, Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Başkanı Sermet Benli, Asbaşkanı Artunç Gürkut ve Genel Sekreteri Aydın İnce; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Özgür Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri Ayhan Gençal, Şükrü Uzal ve Ersoy Kocamanoğlu; TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez ile Sigortacılık Müdürlüğü personeli Hilal Öztürk katıldı.

Sektörün güncel durumu, iki ülke arasındaki iş birliği imkânları ve sigortacılık alanında yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alınan görüşmede, sigorta sektörünün gelişimi, mevzuat çalışmaları, kapalı tahsilat sistemi ve sektörel iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

Taraflar, karşılıklı deneyim paylaşımının önemine dikkat çekti ve sektörün daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Hüdaverdi

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Müsteşar Saadet Hüdaverdi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sigorta sektörünün ekonomik sistem içerisindeki önemine vurgu yapan Hüdaverdi, yapılacak yapıcı çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.