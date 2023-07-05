EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine yaptığı açıklamada, kararın arzu ettikleri gibi olmadığını belirtti. Tuğcu, Mahkemenin kararının davanın içeriği ile ilgili değil, sendikanın yasa değişikliğine karşı dava açmasıyla ilgili olduğunu da kaydetti.

-"Anayasa'ya aykırı olduğunu savunduğumuz yasa değişikliği ile ilgili düşüncemizi savunmaya devam ediyoruz"

Öte yandan Tuğcu yaptığı yazılı açıklama ile de kararı değerlendirdi.

Açıklamada Tuğcu, Anayasa Mahkemesi'ne adli yılın kapanmasına oldukça az bir zaman kala ve seçim süreci gibi yoğun geçen mesaiye rağmen özen gösterip erken bir zamanda karar ürettiği için teşekkür ederken, kararın arzu ettikleri gibi olmadığını ancak sendikanın alnının açık olduğunu ifade etti.

EL-SEN’in her alanda mücadelesini verdiğinin vurgulandığı açıklamada, “Anayasa'ya aykırı olduğunu savunduğumuz yasa değişikliği ile ilgili düşüncemizi savunmaya devam ediyoruz. Zaten Anayasa Mahkemesi'nin lehimize karar vermemesinin nedeni yasanın anayasaya aykırı olup olmadığına dair yaptığı bir değerlendirme sonrasında değil bizim sendika olarak bu yasa değişikliğine karşı dava açma ehliyetimiz olup olmadığına dairdi. Hükümet yetkililerinin yasa değişikliğinin AKSA için yapıldığına dair açık açık beyanatları varken EL-SEN bu duruma seyirci kalamazdı. İnanıyorum ki ilerleyen dönemlerde de EL-SEN gerek üyelerinin gerekse üyelerinin ekmek teknesinin çıkarlarının aleyhinde olan herhangi bir girişime karşı tepkisiz kalmayacaktır” denildi.